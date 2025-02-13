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Erzurum Teknik Üniversitesi Buz Hokeyi Şampiyonasında Çifte Madalya Kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi Buz Hokeyi Şampiyonasında Çifte Madalya Kazandı
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi bir altın bir de bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Kadın takımının şampiyonluğu ve erkek takımının üçüncülüğü dikkat çekti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversite Sporları Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bir altın bir de bronz madalya kazandı.

Erzurum Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ETÜ'nün yanı sıra Atatürk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi takımları buz üstünde hünerlerini sergiledi.

Nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuvada ETÜ Buz Hokeyi Kadın Takımı, yarı final müsabakasında İTÜ'yü 14-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Atatürk Üniversitesi ile karşılaşan ETÜ, mücadeleyi 2-1 kazanarak Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

3.'lük için sahaya çıkan ETÜ Erkek Takımı ise rakibi ODTÜ'yü 8-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaları yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Buz Hokeyi takımı sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek: "Geçen yıl bu solonda 1 altın bir de gümüş madalya kazanmıştık. Bu yıl da çifte kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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