Erzurum Teknik Üniversitesi Boks Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Boks Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi'nden iki sporcu, ağır sıkletlerde mücadele ederek altın madalya kazandı. Antrenör Furkan Öget, başarıların alttan gelen sporculara ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (UNİLİG) tarafından düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası'nda Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) sporcuları ağır sıklette rakip tanımadı.

Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde 43 üniversiteden 170 sporcunun ringe çıktığı şampiyonada +80 kiloda mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şeyma Düztaş, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakalara +90 kiloda çıkan Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Emir Büyükdağ ise tüm rakiplerini yenerek altın madalyayı Erzurum'a getirdi.

Şampiyona dönüşü konuşan ETÜ Boks Takımı Antrenörü milli sporcu Arş. Gör. Furkan Öget, ETÜ'nün boksta şampiyonluk geleneğinin devam ettiğini belirterek: "Sporcularımız Şeyma ve Emir'in ağır sıklette altın madalya kazanması, kararlılığının ve disiplinli çalışmanın bir sonucu. Bu başarılar, alttan gelen tüm sporcularımız için ilham kaynağı oluyor ve onları daha büyük hedefler için motive ediyor. Üniversitemizin adının bir kez daha altın madalyayla anılmasını sağlamak bizler için büyük bir mutluluk oldu" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
