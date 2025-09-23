Erzurum'da Yeni Stadyum Projesi İçin İhale Hazırlıkları Devam Ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum'da planlanan yeni stadyum projesinin hazırlık çalışmalarının planlanan şekilde devam ettiğini ve ihalenin önümüzdeki ay yapılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Erzurum'daki yatırımlarını ve sportif başarılarının son durumunu basın mensuplarına değerlendiren İl Müdürü Levent Çakmur, yeni stadyum projesi ve atlama kulelerinde devam eden tadilat çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Sporun 2025 yılı karnesi yükselişte"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ile birlikte yaptığı açıklamalarda, tesislerde önemli iyileştirme, tamir ve tadilatlar yapıldığını vurgulayarak, "Bu yatırımlar aynı zamanda sporcularımızın başarılarına önemli şekilde katkı yapacak, rahat ve güvenli ortamlar sağlayacak. Sadece kent merkezinde değil ilçelerde de tesislerin daha aktif ve sürdürülebilir olması noktasında düzenlemeler yapılıyor. Erzurum'da 2025 yılında bir önceki yıla göre sporcu sayısı, maç sayısı ve benzeri rakamlarda önemli artışlar sağladık. 2025 yılı başarı karnesinde de Türkiye ortalamasında göre Eylül ayı itibariyle puanlamada ikinci sıradayız. Emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

"Yeni stad projesinde işler yolunda"

Erzurum'da inşaa edilecek ve yaklaşık 160 dönüm üzerinde konumlandırılacak stad, spor salonu ve yüzme havuzunun zemin etüd çalışmalarının değerlendirme aşamasında olduğunu anlatan Çakmur, "Böylece hazırlanacak olan statik projelerle birlikte ihale aşamasına geçilecek. Bu da önümüzdeki ay olur diye düşünüyoruz. Yeni stadyumun yapılacağını alanda 64 kuyudan zemin örnekleri alındı ve ciddi anlamda bir sorun ile karşılaşılmadı. Aynı proje içinde bulunan 4 bin kişilik spor salonu ve olimpik yüzme havuzu da Erzurum'a ve spor camiasına değer katacak. Söz konusu projelere her kesimin desteği, emeği ve katkısı var" diye konuştu. - ERZURUM