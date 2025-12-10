Çakmur'dan spor tesislerinde çalışan personele teşekkür belgesi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 2025 yılı tesislerin değişim ve dönüşümü ile il karnesindeki başarılara katkılarından dolayı spor tesislerinde görev yapan personellere ve tesis amirlerine teşekkür belgesi verdi. Törende ilçe müdürleri ile ilgili birimlerin şube müdürlerine plaket takdim etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de bulunan Spor Tesisleri ile Kandilli Kayak Merkezi'nde görev yapan, personellere ve tesis amirlerine 2025 yılı spor tesisleri değişim ve dönüşümü ile il karnesindeki başarılara katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yakutiye İlçe Müdürü İkram Sönmez, Palandöken İlçe Müdürü Muzaffer Kaya, Aziziye İlçe Müdürü Murat Tanas ile Şube Müdürleri Memduh Ceyhan, Şinasi Polat, İbrahim Hakkı Akpınar, Güngör Şenses, Ahmet Aktepe, Sadrettin Üstün, Köksal Kaçmaz, Yaşar Elen, Ömer Karslı, Hakan Kaya'ya, Ali Rıza Bozkurt ve Cevdet Ercan'a da teşekkür plaketi takdim etti.

İl Müdürü Çakmur, "Bugün bu törende spor tesislerimizin hacmini görmüş olduk. Özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Orta da bir başarı pastası var bu başarı pastasını hep birlikte yaptık. Pastanın en önemli dilimleri sizlersiniz. Antrenörlerimiz ve sporcularımızın yanı sıra tesislerimizin değişimi dönüşümü ve tesis giriş çıkışlarındaki başarımızda sizlerin rolü yadsınamaz. Tesislerimizin pırıl pırıl ve cıvıl cıvıl olmasındaki katkılarınız için hepinize teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM