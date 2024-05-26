Erzurum'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Erzurum'da maç bitmeden başladı. Maç bitmeden sokağa dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına erken başladı. Cumhuriyet caddesi ve Kent meydanında taraftarlar şampiyonluğu kutluyor.
Erzurum'da şampiyonluk kutlamaları erken başladı
ERZURUM - Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Erzurum'da maç bitmeden başladı.
Maç bitmeden sokağa dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarına erken başladı. Cumhuriyet caddesi ve Kent meydanında taraftarlar şampiyonluğu kutluyor.