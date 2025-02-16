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Erzurum'da Mahalli At Yarışları Coşkusu

Erzurum'da Mahalli At Yarışları Coşkusu
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Erzurum'da 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri 2025 Turizm Başkenti' etkinlikleri kapsamında düzenlenen karlı arazideki mahalli at yarışları yoğun ilgi gördü. Yarışlarda 34 at mücadele etti ve dereceye girenlere kupa ile altın ödüller verildi.

Erzurum'da "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti" etkinlikleri kapsamında karlı arazide "Mahalli At Yarışları" düzenlendi.

Yakutiye Belediyesi ev sahipliğinde ilçede bir arazide gerçekleştirilen yarışlar, üç grup halinde yapıldı. Toplamda 34 atın katıldığı etkinlikte, kar üstünde kıyasıya mücadele verildi.

2 bin 200 metrelik parkuru iki kez tur atan atlar, zaman zaman zorlu koşullar nedeniyle düştü. Bazılarının hafif yaralandığı yarışlara yoğun ilgi oldu.

Üç kategoride dereceye giren atların sahiplerine kupa ve altın hediye edildi.

Geleneksel sporların yaşatılması için çalışmalar yapılacak

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada, geleneksel spor dallarının yaşaması için belediye olarak gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi.

EİT 2025 kapsamında yarışmaların düzenlendiğini anımsatan Uçar, "Bu kapsamda şehrimizde birtakım etkinlikler yapılıyor. Bizler de belediye olarak bugün mahalli at yarışları düzenlemiş olduk. Erzurum insanı, atı çok sever. Atlar, kadim dostlarımızdır. Dostluk ve heyecan atmosferinde bir yarış tamamlandı." dedi.

Yarışlarda A grubu kategorisinde birinci olan Resul İspirli, ilk defa katıldığı yarışlarda galip geldiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu yarışların daha da güzelleştirilerek devam etmesini çok istiyoruz." diye konuştu.

"Kar üstünde at sürmek yetenek ister"

Yarışlara katılan at binicisi Gökhan Bilgin, "Atımın birinci olacağını biliyordum. Atım beni yanıltmadı. Kar üstünde at sürmek yetenek ister." diyerek yetkililere teşekkür etti.

Yarışta düşme sonucu sakatlık yaşayan Oğuzhan Özen de atının ve kendisinin iyi olduğunu söyleyerek birincileri tebrik etti.

Etkinliğe, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
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