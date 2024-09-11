Erzurum Bisiklet Kulüpleri, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nu Destekliyor

Bisiklet İl Temsilcisi ve Erzurum BIKE Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kocaman, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nu desteklediklerini belirterek, "Anadolu'nun önsözü Dadaşlar Diyarından Emin'e evet diyoruz" dedi.

Erzurum'da faaliyet gösteren bisiklet kulüpleri birleşerek 26 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan Genel Seçimleri için ortak bir bildirge yayınladı. Bildirgeyi Erzurum Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kocaman, Erzurum kamu oyu ile paylaştı. Kocaman, "Yakın zamanda yapılacak olan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlık seçimlerinde ilimizdeki bisiklet kulüpleri ile istişare ederek ilimizdeki bisiklet branşının gelişimi, güçlenmesi ve uluslararası arenada söz sahibi olmamız adına son yıllarda tanınmaya başlayan ilimizin gelecek yıllarda da yükselişine devam etmesi için son üç yılda ilimize büyük emek ve destekleri olan Emin Müftüoğlu'nun başkanlık seçimlerinde desteklenmesi kararı aldık. Bu karar ilimize ve bisiklet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Bisiklet sporuna daha çok katkı sağlayacak"

Erzurum BİKE Spor Kulübü Başkanı Kocaman, "Vizyonu ve misyonu bisikletin gelişimi üzerine olan bir başkan her zaman hem bisiklet camiasına hem de ilimize büyük katkılar sağlayacaktır. Bu kararı vermemizdeki en önemli nedenlerden biride Emin Müftüoğlu'nun uluslararası bisiklet birliğindeki üyeliği ve Balkan bisiklet birliği başkanlığı gibi birçok uluslararası organizasyonların kararlarının alındığı oluşumlarda söz sahibi olmasından dolayıdır. Vizyonu ve misyonu bisiklet olan bir başkanın hem ilimize hem de ülkemiz bisiklet branşına çok büyük katkılar sağladığı ve sağlayacağı inancındayız" şeklinde konuştu. - ERZURUM