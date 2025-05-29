Erzurum'a Yeni Spor Tesisi Projesi Başladı

Erzurum'a Yeni Spor Tesisi Projesi Başladı
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Erzurum'da yeni stadyum, spor salonu ve yüzme havuzu projesi için sondaj çalışmaları başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, projelerin takibinin yapıldığını açıkladı.

Erzurum'a yeni yapılacak stadyum, spor salonu ve yüzme havuzu projesi için sondaj çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Erzurum Teknik Üniversitesi yolundaki alanda planlanan yeni stadyum, spor salonu ve yüzme havuzu projeleri için sondaj çalışmalarının başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "İnşallah Erzurumluların gurur duyacakları bir spor kampüsünü ilimize kazandıracağız. Bunun için yoğun çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Spor
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