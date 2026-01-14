Haberler

Erzurum, geçen yıl gençlik ve spor hizmetlerinde "zirvede yer aldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılında spor, gençlik ve yurt hizmetlerinde Türkiye genelinde birinci olduğu açıklandı. Yapılan değerlendirmelere göre, müdürlük birçok alanda zirveye çıkarak başarıyı elde etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, 2025 yılında spor, gençlik ve yurt hizmetlerinde hayata geçirdiği çalışmalarla Türkiye birincisi olduğu açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmelerde, müdürlüğün birçok alanda zirvede yer alarak 2025 yılını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Gençlik, yurtlar ve eğitim araştırma koordinasyon birimlerinin esas alındığı spor ve gençlik hizmetlerinde de Erzurum'un birinci sırada yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, spor yaptırılan bireyler dikkate alınarak oluşturulan istatistiklerde ise 62 bin 897 sporcu kartıyla şehrin, 2025 yılında Türkiye birinciliğini koruduğu ve kentteki spor salonları ve tesislerin kullanım yoğunluğu açısından da 81 il arasında ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı

Ne konuştukları ortaya çıktı: Devre arasında...
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek

Leyla'nın davası sil baştan! Kör düğümü çözecek tanıklar dinlenecek