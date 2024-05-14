Erzincanspor, Iğdırspor karşısında 3-0 mağlup oldu

TFF 2. Lig kırmızı grup play off 2. tur ilk maçında Erzincanspor kendi sahasında konuk ettiği Iğdırspora 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken Iğdırsporun golleri 64. dakikada Caner Cavlun, 81. dakikada Enes Soy ve 86. dakikada Mücahit Can Akçay'dan geldi. Sahadan 3-0'lık galibiyetler ayrılan Iğdırspor rövanş için büyük avantaj elde etti.

Play off 2. tur ikinci maçı 17 Mayıs Cuma günü Iğdır'da oynanacak. - ERZİNCAN