Erzincanspor'da üyelik artık daha pahalı: Aidat 3 bin TL

Güncelleme:
Erzincanspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda yıllık üye aidatı 3 bin TL, giriş ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Kulüp ismi 'Erzincanspor' olarak değişirken, yeni logo yeterli desteği alamadı. Bazı üyeler aidatların yüksek olduğunu savundu.

Erzincanspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan kararlar arasında en çok tartışılan konu yıllık üye aidatlarının artırılması oldu. Genel kurulda yapılan oylamada yıllık üye aidatı 3 bin TL, kulübe ilk giriş üyelik ücreti ise 5 bin TL olarak kabul edildi.

Kulübün tüzüğünde yapılan değişikliklerle birlikte "24 Erzincanspor" olan kulüp ismi "Erzincanspor" olarak değiştirilirken, genel kurulda üyelerin beğenisine sunulan yeni logo ise yeterli desteği alamadı.

Aidat ücretlerinin belirlenmesinin ardından bazı kongre üyeleri karara tepki gösterdi. Yıllık 3 bin liralık aidatın yüksek olduğunu savunan üyeler, bu rakamın birçok üyenin ödeme gücünü aşabileceğini ve kulüpteki üye sayısında düşüşe neden olabileceğini ileri sürdü.

Genel kurulda söz alan bazı üyeler, Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'da yıllık üye aidatının bin lira seviyesinde olduğunu hatırlatarak, Erzincanspor'da belirlenen rakamın yüksek olduğunu ifade etti.

Karara tepki gösteren üyeler, "Bu rakamı kimse ödemez. Amaç üye sayısını artırmak mı, düşürmek mi?" görüşünü dile getirirken, aidatların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, genel kurulda alınan karar doğrultusunda yeni aidat tarifesinin yürürlüğe gireceği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
