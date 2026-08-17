Erzincanlı Kayakçılardan Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti.

12-15 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada Erzincan'ı temsil eden sporculardan Yusuf Emir Duman, Genç K1 ve Genç C1 kategorilerinde Türkiye ikinciliği elde ederek iki kez kürsüye çıktı.

Yiğit Haktan Gülaçtı, Yıldız C1 kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Mevlithan Koç ise Genç Kayak Cross kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Şampiyonada Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü, Yıldızlar kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Erzincan Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, dereceye giren sporcuları ve başarılarında emeği bulunan antrenörleri tebrik ederek, sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı