Erzincanlı Sporcular VICTOR Türkiye Junior International 2025 Turnuvasında Başarı Elde Etti

Erzincanlı Sporcular VICTOR Türkiye Junior International 2025 Turnuvasında Başarı Elde Etti
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Erzincanlı milli sporcular, 12 ülkeden katılan rakiplerine karşı gösterdikleri üstün performansla VICTOR Türkiye Junior International 2025 Badminton Turnuvasında toplamda 8 madalya kazandı ve Türkiye'ye 2 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük getirdi.

"VICTOR Türkiye Junior International 2025" Badminton Turnuvası'nda milli takımda yer alan Erzincanlı milli sporcuların yaptıkları başarılı maçlardan sonra Türkiye'ye 2 tane birincilik, 2 tane ikincilik ve 1 tane de üçüncülük kazandırarak uluslararası turnuvanın en başarılı ili oldu.

12 ülkeden sporcularının katıldığı ve toplam 5 kategori oynanan turnuvanın 4 kategorisinde Erzincanlı sporcular final oynadı. Oynadıkları 4 finalin 2 kategorisinde birinci 2 kategorisinde ikinci ve 1 kategorisinde de üçüncü olan sporcular toplamda 8 madalya kazandılar.

Düzenlenen turnuvada:

Karışık çiftler kategorisinde Nisa Nur Çimen - Gökay Göl 1'inci oldular, Elif Rabia Şimşek - Yiğithan Bilge 3'üncü oldular.

Çift erkekler kategorisinde Gökay Göl 1. oldu.

Tek bayanlar kategorisinde Aleyna Korkut 2. oldu.

Çift bayanlar kategorisinde Nisa Nur Çimen - Aleyna Korkut 2. oldular. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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