Erzincanlı Sporcular Uluslararası Karakucak Güreşleri'nde Ödül Aldı

Erzincanlı Sporcular Uluslararası Karakucak Güreşleri'nde Ödül Aldı
Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Uluslararası Karakucak Güreşleri'nde Erzincan Gençlik Spor Kulübü'nden Üveyis Karani Yıldırım birinci olurken, Hüdayi Mansur Yıldırım ikinci oldu.

Uluslararası Karakucak Güreşleri'nde Erzincanlı sporcular derecelerle döndü.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Karakucak Güreşleri'nde Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcularından Üveyis Karani Yıldırım 65 kiloda birinci, Hüdayi Mansur Yıldırım ise 90 kiloda ikinci oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
