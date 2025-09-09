Erzincanlı Sporcular Uluslararası Karakucak Güreşleri'nde Ödül Aldı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Karakucak Güreşleri'nde Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcularından Üveyis Karani Yıldırım 65 kiloda birinci, Hüdayi Mansur Yıldırım ise 90 kiloda ikinci oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor