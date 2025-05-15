Erzincanlı Sporcular Badminton Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Erzincanlı Sporcular Badminton Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Türkiye 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü, 5 branşta mücadele ederek 3 branşta Türkiye Şampiyonluğu ve 2 branşta Türkiye üçüncülüğü kazandı.

10-14 Mayıs 2025 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Türkiye 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sporcuları 5 branşta mücadele ederek 3 branşta Türkiye Şampiyonluğu, 2 branşta ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

195 kulüpten 750 sporcunun katıldığı turnuvada Tek Erkekler kategorisinde Kağan Erçetin Türkiye Şampiyonu olurken Çift Erkekler kategorisinde Muhammed Efe Erçetin ve Yusuf Ocak Türkiye Şampiyonu, Kağan Ömer Mumcu ve Muhammed Emin Gözkaman ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Öte yandan şampiyonada Karışık Çiftler kategorisinde mücadele eden Kağan Erçetin ve Yağmur Koçak Türkiye Şampiyonluğu elde ederken Muhammed Efe Erçetin ve Beren Naz Bulut Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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