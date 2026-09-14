Erzincanlı milli sporculara federasyondan raket

İtalya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda dereceye giren milli badmintonculara, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından raket hediye edildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda üstün başarı göstererek derece elde eden milli sporculara, Federasyon Asbaşkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı tarafından raket takdim edildi.

Açıklamada, Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcular ve teknik ekibin tebrik edildiği belirtilerek, sporculara kariyerlerinde ve katılacakları müsabakalarda başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı