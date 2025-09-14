Erzincanlı Kızlar Belçika'da 3. Oldu

Belçika'da düzenlenen "YONEX Belgian International 2025" turnuvasında Erzincanlı kızlar Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çift kadınlar kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 10-13 Eylül 2025 tarihlerinde Belçika'da düzenlenen turnuvada Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'nin çift kadınlar kategorisinde üçüncü olduğu bildirildi.

Öte yandan, 10-13 Eylül 2025 tarihlerinde Litvanya'da düzenlenen "RSL Lithuanian International 2025" turnuvasında da Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu çift kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. - ERZİNCAN