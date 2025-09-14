Erzincanlı Kızlar Belçika'da 3. Oldu
Belçika'da düzenlenen 'YONEX Belgian International 2025' turnuvasında Erzincanlı badmintoncular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde üçüncülük elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 10-13 Eylül 2025 tarihlerinde Belçika'da düzenlenen turnuvada Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'nin çift kadınlar kategorisinde üçüncü olduğu bildirildi.
Öte yandan, 10-13 Eylül 2025 tarihlerinde Litvanya'da düzenlenen "RSL Lithuanian International 2025" turnuvasında da Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu çift kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor