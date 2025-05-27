Erzincanlı karatecilerden Şehit Eren Bülbül Turnuvası'ndan madalya yağmuru

Erzincanlı karatecilerden Şehit Eren Bülbül Turnuvası'ndan madalya yağmuru
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Erzincanlı karateciler,, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Trabzon'un Çarşıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Turnuvası'nda altın, gümüş ve bronz olmak üzere birçok madalya kazandılar.

Erzincanlı karateciler,, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Trabzon'un Çarşıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Turnuvası'nda altın, gümüş ve bronz olmak üzere birçok madalya kazandılar.

Şehit Eren Bülbül İller arası Karate Şampiyonası'na, 10 farklı ilden toplam 450 sporcu katıldı.

Turnuvada Erzincanlı sporculardan 2017 Doğumlu Bayan Kata Kategorisinde Elif Kurt, tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. 2016 Doğumlu Bay Kata Kategorisinde Muhammed Ali Albayrak, ikinci oldu. 2015 Doğumlu Bayan 34 Kilogram Kumite Kategorisinde Elif Sude Selçuk, altın madalyaya uzanarak birinci oldu. 2015 Doğumlu Bay 45 Kilogram Kumite Kategorisinde Osman Ayhan, gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.2015 Doğumlu Bay Kata kategorisinde Yusuf Asaf Pala, üçüncülük kürsüsüne çıkarak üçüncü oldu. 2015 Doğumlu Bayan Kata Kategorisinde Zeynep Kurt, üçüncü oldu. 2014 Doğumlu Bay Kata Kategorisinde Muhammed Ekrem Şahin, birinci oldu. 2014 Doğumlu Bay Kata Kategorisinde bir diğer sporcu Abdullah Böyük, gümüş madalya alarak ikinci oldu. 2014 Doğumlu Bay +50 Kilogram Kumite Kategorisinde Muhammed Ekrem Şahin, ikinci oldu. 2014 Doğumlu Bayan +44 Kilogram Kumite Kategorisinde Hümanur Aylin Kızılırmak, ikincilik kürsüsüne çıktı. 2013 Doğumlu Bay 42 Kilogram Kumite Kategorisinde Yusuf Ayaz Gülsever, altın madalya kazanarak birinci oldu. 2013 Doğumlu Bayan Kata Kategorisinde Halime Zümra Albayrak, bronz madalya ile üçüncü oldu. 2013 Doğumlu Bayan Kata Kategorisinde Büşra Yılmaz üçüncü oldu. 2009 Doğumlu Bayan Kata Kategorisinde ise Hazal Kaya, tüm rakiplerini geçerek birinci oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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