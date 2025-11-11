Erzincanlı Genç Sporcu Galip Berat Afal'dan Dünya Şampiyonası'nda Rekor

Erzincanlı genç sporcu Galip Berat Afal, Mısır'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kırdığı rekorla Türkiye'yi gururlandırdı.

Atıcılık Havalı Tüfek Gençlik Spor Kulübü sporcusu Erzincanlı milli sporcu Galip Berat Afal, Mısır'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda başarıya imza attı. Afal, müsabakalarda 630.1 puan atarak hem Olimpik Kadro Sporcusu olmaya hak kazandı hem de aynı puanla Genç Erkekler Türkiye rekorunu kırdı.

Kulüp yetkilileri, sporcuyu ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN