Erzincanlı Dağcılar Akbaba Zirvesi'ne Tırmandı

Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü sporcuları, Erzincan'ın en yüksek ikinci noktası olan 3 bin 455 metre yükseklikteki Akbaba Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi. Türk bayrağı açan dağcılar, Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği kapsamında bu faaliyeti gerçekleştirdi.

Erzincanlı dağcılar 3 bin 455 metre yükseklikteki Akbaba Zirvesi'ne tırmandı

ERZİNCAN - Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü sporcuları kentin en yüksek ikinci noktası olan 3 bin 455 metre yükseklikteki Akbaba Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi.

Dağcılar, Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği kapsamında Munzurların en yüksek zirvesi 3 bin 455 metrede bulunan Akbaba Zirvesi'ne tırmanarak Türk bayrağı açtılar.

Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Kulübü Başkanı Yılmaz Ünal, "Erzincan ilimizin ikinci yüksek noktası olan Munzur Akbaba zirvesine Cumhuriyetin 100. yılı ve EDKİK'imizin 50. yılı anısına tırmanış gerçekleştirdik. Ayrıca Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yüz zirve yüzüncü yıl anısına bu faaliyeti gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşımızı okuyup Türk bayrağımızı açtık" dedi.