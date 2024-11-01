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Erzincanlı Aleyna Korkut Dünya Badminton Şampiyonasında Beşinci Oldu

Erzincanlı Aleyna Korkut Dünya Badminton Şampiyonasında Beşinci Oldu
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Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları'nda Erzincan Anadolu Lisesi Öğrencisi Aleyna Korkut, tek bayanlar kategorisinde dünya beşinciliği elde etti. Türkiye, takım halinde dünya altıncısı oldu ve Aleyna Korkut, centilmenliğinden dolayı Fair Play ödülü aldı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından, 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında, Bahreyn'in Manama şehrinde organize edilen, Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Oyunları'nda badmintonda ferdi müsabakalarda tek bayanlar kategorisinde Erzincan Anadolu Lisesi Öğrencisi Aleyna Korkut 64. sporcunun yarıştığı tek bayanlar kategorisinde dünya beşincisi oldu.

Milliler takım halinde ise dünya altıncısı olarak turnuvayı tamamladılar. Türkiye'yi şampiyonada başarıyla temsil eden Erzincanlı Milli sporcu aynı zamanda Yıldızlar Avrupa şampiyonu Aleyna Korkut dünya şampiyonasında turnuva boyunca sergilediği spor ahlakına yakışan ve centilmen davranışlarından dolayı da partneri Mehmet Can Töremiş ile Fair Play ödülü aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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