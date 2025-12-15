Erzincan GSB Yurtları Arası YurtLig Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Erzincan GSB Yurtları arasında düzenlenen YurtLig Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalarda mücadele eden tüm sporcular, azimleri ve fair-play anlayışlarıyla takdir topladı. Yetkililer, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederken, dereceye giren yurtları da başarılarından dolayı kutladı.

İl birinciliği sonucunda Erzincan GSB Yurtları'nı temsil edecek öğrencilerin, bir üst aşamada da başarılı sonuçlar elde etmesi temenni edildi. - ERZİNCAN