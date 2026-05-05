Erzincan Fen Lisesi Doğu Anadolu şampiyonu oldu

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen GENÇLİG 2026 Liseler Arası Futbol Turnuvası Doğu Anadolu Finalleri kapsamında Erzincan Fen Lisesi futbol takımı bölge şampiyonu oldu.

1-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada Erzincan Fen Lisesi, tüm rakiplerini mağlup ederek Doğu Anadolu Bölge birinciliğini elde etti.

Final müsabakalarının oynandığı Ahlat'ta üstün bir performans sergileyen takım, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

"Değer Erzincan" projesi kapsamında gençlerin sporla gelişimine katkı sunulmasının hedeflendiği belirtilirken, elde edilen başarı kentte sevinçle karşılandı.

Yetkililer, öğrencilerin disiplin, takım ruhu ve karakter gelişimi açısından önemli bir başarıya imza attığını belirterek sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. - ERZİNCAN

