Erzincan Emniyetine Teşekkür Belgesi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, voleybol ve basketbolda Erzincan Emniyetini temsil eden polislere teşekkür belgesi takdim etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, voleybol ve basketbolda Erzincan Emniyetini temsil eden polislere teşekkür belgesi takdim etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Cumhuriyet'in 100. yılında düzenlenen Kamu Spor oyunları voleybol ve basketbol dallarında Erzincan Emniyet Müdürlüğü takımlarının antrenörü Şaban Kambur, voleybol spor dalında Gamze Baştuğ İnan, Nida Akaslan, Kübra Lek Özbilgili, Çiğdem Aykut, Gamze Çakal, Eda Nur Mumcu, Nesibe Yıldız ve Fatma Muğlu ile basketbol spor dallarında Barış Durak, Burak Meydan, Yunus Emre Olgun ve Emre Akkaya'ya İl spor dallarına gönül vererek müsabakalarda Erzincan'ı temsil ettikleri için kendilerini tebrik etti.

Emniyet Müdürü Kurt makamında ağırladığı polis memurlarına göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - ERZİNCAN