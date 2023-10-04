Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Kamu Spor Oyunları'nda başarılı oldu

Kamu Spor Oyunları çerçevesinde Erzincan Emniyet Müdürlüğünün erkek basketbol takımı ve kadın voleybol takımı, Doğu Anadolu bölge müsabakalarında Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandı.

Cumhuriyetin 100. yılında voleybol, basketbol ve masa tenisi spor dallarında kamu kurumlarının katılımı ile birlikte düzenlenen müsabakalar 26 Eylül 2023 tarihinde başladı. Kamu Spor Oyunları çerçevesinde Erzincan Emniyet Müdürlüğünü temsil eden erkek basketbol takımı ve kadın voleybol takımı, Doğu Anadolu bölge müsabakalarında Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandı.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Meslektaşlarımızın turnuva boyunca göstermiş oldukları performansı ve her alandaki özverilerini tebrik ederek, kendilerine Doğu Anadolu Bölge müsabakalarında başarılar dileriz." dedi. - ERZİNCAN