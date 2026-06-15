Okul Sporlarında voleybol heyecanı devam ediyor
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol B Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları çekişmeli anlara sahne oluyor. Genç sporcular şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol B Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları devam ediyor.
Genç sporcuların şampiyonluk için mücadele ettiği karşılaşmalarda büyük bir heyecan yaşanırken, müsabakalar çekişmeli anlara sahne oluyor.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvada mücadele eden tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı