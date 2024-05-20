Erzincan'da Vatandaşlar Traktör Römorkunda Derbiyi İzledi
Erzincan'ın Tercan ilçesinde futbol severler, soğuk havaya aldırış etmeden Galatasaray-Fenerbahçe derbisini traktör römorku üzerine kurulan televizyondan izledi. Maçı beraber keyifle izleyen Galatasaray ve Fenerbahçeli vatandaşlar dostça ayrıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde vatandaşlar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini traktör römorku üzerine kurulan televizyondan izlediler.
İlçedeki çay ocağı işletmecisi Hilmi Tuğrul Özelgül, futbol severlerin soğuk havaya aldırış etmeden maçı dışarıda izlemek istediklerini ifade ederek bunun üzerine televizyonu traktör römorkunun üzerine kurduklarını söyledi.
Derbiyi beraber keyifle izleyen Galatasaray ve Fenerbahçeli vatandaşlar maçın ardından yine dostça ayrıldılar. - ERZİNCAN