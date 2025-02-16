Erzincan'da Snowboard Yarışları Tamamlandı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından Erzincan'da düzenlenen "Snowboard 2. Etap Kutlu Dumlu Yarışları" tamamlandı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, küçük ve büyükler kategorisinde 19 ilden 195 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenler, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Sporculara ödülleri Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yönetim kurulu üyeleri Zafer Dumlu, Yakup Deliktaş, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Attila Uğurlu, Kayak İl Temsilcisi Bülent Demirel, Kızak Branş Sorumlusu Mustafa Taşdemir, Spor Şube Müdürü Gani Ersoy ve katılımcılar tarafından verildi.