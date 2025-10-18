Haberler

Erzincan'da Kayak Sezonu Motosikletle Başladı

Erzincan'da Kayak Sezonu Motosikletle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde son günlerde yoğun kar yağışı sonrası kayak antrenörü Canser Atila ve arkadaşı Recep Sulu, motosikletleriyle zirveye çıkarak sezonun ilk kayağını yaptı.

ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, son günlerde yoğun kar yağışı yaşandı. Kayak antrenörü Canser Atila ve arkadaşı Recep Sulu, motosikletleriyle zirveye ulaşıp, sezonun ilk kayağını yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı Ergan Dağı'na çıkan Canser Atila ve Recep Sulu, hem kayak yaptı hem de motosikletleriyle tur attı. Erzincan'da geçen günlerde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yoğun yağışın ardından Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Dağın kayak yapmaya elverişli hale gelmesi üzerine, kayak antrenörü Canser Atila ve arkadaşı Recep Sulu, motosikletleriyle zirveye ulaştı. Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayağını yapan 2 arkadaş, motosikletleriyle de beyaz örtü üzerinde tur attı. Adrenalin dolu anlarını dron ve kameralarla da görüntüleyen Atila ve Sulu, bu sene sezonun ilk kayağını geçen yıla göre daha erken yaptıklarını söyledi.

Kayak antrenörü Canser Atila, "Her yıl olduğu gibi bu sene de kayak sezonuna Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde başladık. Geçen yıl sezonun ilk kayağını 29 Ekim'de yapmıştık. Bu sene kar daha erken yağdı. Biz de bunu fırsata çevirip cross motorlarımıza binip kayak ekipmanlarımızı da yanımıza alarak Ergan Dağı zirvesinde sezonun ilk kayağını deneyimledik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini sattığı şirketi açıkladı
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim

Yıldırım'dan Koç'a bomba sözler: Bunu bize ima edenler de şerefsizdir
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.