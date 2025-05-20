Erzincan'da Gençlik Haftası Kapsamında Masa Tenisi Turnuvası Yapıldı
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasında genç sporcular, kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporlara madalya ve ödüller verildi.
Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Refahiye SYDV Öğrenci Yurdu'nda Gençlik Haftası kapsamında masa tenisi turnuvası yapıldı.
Turnuva boyunca, masa tenisi masasının etrafında toplanan öğrenciler ve izleyiciler, birbirinden çekişmeli maçlara tanıklık etti. Genç sporcular, hızlı refleksleri, keskin vuruşları ve stratejik oyunlarıyla tüm hünerlerini sergiledi.
Turnuva sonunda, kategorilerinde başarılı olarak dereceye giren öğrencilere, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor