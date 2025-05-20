Erzincan'da Gençlik Haftası Kapsamında Masa Tenisi Turnuvası Yapıldı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Refahiye SYDV Öğrenci Yurdu'nda Gençlik Haftası kapsamında masa tenisi turnuvası yapıldı.

Turnuva boyunca, masa tenisi masasının etrafında toplanan öğrenciler ve izleyiciler, birbirinden çekişmeli maçlara tanıklık etti. Genç sporcular, hızlı refleksleri, keskin vuruşları ve stratejik oyunlarıyla tüm hünerlerini sergiledi.

Turnuva sonunda, kategorilerinde başarılı olarak dereceye giren öğrencilere, madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi. - ERZİNCAN