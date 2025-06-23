Erzincan'da Genç Kano Sporcularına Temel Eğitim Kampı Başladı

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Erzincan Ergan Dağı'nda düzenlediği 10 günlük temel eğitim kampı başladı. Kampa, il genelinden ve ilçelerden 9-14 yaş aralığındaki çocuklar katıldı. Kamp boyunca genç sporculara akarsu kanosu hakkında temel düzeyde eğitim verilecek.

Türkiye Kano Federasyonu Akarsu Eğitmeni Emin Morgil, kampın Türkiye genelinde 3 ayaktan oluştuğunu ve bu ayakların Erzincan, Antalya ve Muğla'da gerçekleştirildiğini kaydetti. Erzincan'daki eğitimle ilgili konuşan Morgil, "Burada 9-14 yaşındaki çocuklara temel eğitim düzeyinde ilk defa kano eğitimi veriyoruz. Çocuklar burada kanoyu tanıyor, ilk defa bu sporla tanışıyorlar. Aynı zamanda eski sporcular da onlara yardımcı oluyor. 10 gün sürecek bu eğitim sonunda, katılımcı çocuklarla küçük bir yarış düzenleyeceğiz. Bu yarışın ardından başarılı sporcularımız, 15 Temmuz'da Rize'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak" dedi.

Kampa katılan genç sporculardan Mevlit Han Koç ise, "İki yıldır kano yapıyorum. Ergan Dağı'na ilk kez geldik kamp için. Burası çok rahat ve gölün büyük bir alanı var. O yüzden burada daha rahat kano yapabiliyoruz. Mutlu ve huzurluyum" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN