Erzincan'da Enduro Motosiklet Grubu Gösterisi

Erzincan'da Enduro Motosiklet Grubu üyeleri, enduro ve motocross parkurunda gösteri yaparak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri çerçevesinde belediye önünde düzenlenen gösteride motosiklet tutkunları yaptıkları adrenalin dolu hareketlerle izleyenleri keyifli anlar yaşattı. Motosikletli grup yaklaşık 200 metrelik enduro ve motocross parkurundaki engelleri aşarak heyecan yaşadı. Gerekli güvenlik önemlerin alındığı alanda yüzlerce vatandaş gösterileri keyifle izledi. Zaman zaman lastik yakma gösterileriyle de adeta duman bulutu oluşturan motosiklet tutkunları izleyenlerden tam not aldı.

Erzincan Enduro Motosiklet Grubu üyesi Canser Atila, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Avrupa Spor Haftası projesi çerçevesinde 81 ilde ki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri çeşitli müsabakalar düzenliyorlar. Biz de Erzincan olarak değişik bir müsabakaya imza attık. Motocross ve enduroyu burada birleştirerek değişik bir deneyim yaşadık. Şuanda burada yaklaşık 200 metrelik bir parkurumuz var. Çeşitli engellerden oluşuyor. Burada arkadaşlarımız güvenlik önlemlerini alarak atlama ve zıplama yapacaklar. İnşallah sakatsız bir şekilde geçer" dedi.

Erzincan Enduro Motosiklet Grubunun bir diğer üyesi Necmi Mengüç ise, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Avrupa Spor Haftası çerçevesinde belediye binasının önünde haklımıza bir görsel şölen düzenlendi. Biz de Erzincan Enduro Grubu olarak bu şölene eşlik ettik. Halkımızı eğlendirebildiysek, keyiflendirebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu"

Yapılan etkinlik sonunda ise Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu motosikletleriyle etkinliği katılan sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZİNCAN