Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Tamamlandı

Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu katıldı. 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda yapılan organizasyon, yapılan yarışların ardından sona erdi.

Şampiyonanın son gününde iki kategoride yapılan yarışlarda, "open stand up" kategorisinde Andreas Bouclier birinci, Adrien Paynel ikinci, Adam Westfall üçüncü oldu.

Yarışmaların "open street luge" kategorisinde ise birinciliği Kolby Parks, ikinciliği Andrej Ilic, üçüncülüğü ise Ulrich Becker elde etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından ödülleri verildi.