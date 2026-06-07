Haberler

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi

Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'daki Ergan Dağı'nda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nda 18 ülkeden 64 sporcu yarıştı. Farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

Valilik koordinasyonunda Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi yolunda önceki gün başlayan şampiyonaya 18 ülkeden 64 sporcu katıldı. 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurdaki organizasyon, yapılan yarışların ardından sona erdi.

Şampiyonada "open luge" kategorisinde Andy Lally (ABD) birinci, Abdil Mahdzan (Malezya) ikinci, Phil Spencer (İngiltere) üçüncü oldu.

Yarışmaların "open skate" kategorisinde ise birinciliği Antoine Carlotti (Fransa), ikinciliği Nick Broms (ABD), üçüncülüğü ise Adrien Paynel (Fransa) elde etti.

"Open skate" kadınlar kategorisinde birinciliği Lisa Peters (Hollanda), ikinciliği Sabrina Ambrosi (Arjantin), üçüncülüğü de Selina Theiler (İsviçre) kazandı.

"Open inline" kategorisinde de Carlos Quiroga (Kolombiya) birinci, Tiziano Ferrari (İtalya) ikinci, Filippo Radelli (İtalya) üçüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Ergan Dağı Genel Müdürü Ömer Sönmez tarafından verildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Fenerbahçe başkanı kim olacak? Oylar sayılıyor, işte ilk sonuçlar

Oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar
Kutlamalar başladı! İlk sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde

Kutlamalar başladı! İşte başkanlığa koşan isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Aziz Yıldırım'dan olay tepki: Rezalet ya!
Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu

Aldığı haberle yıkıldı!

Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli

"Karakter çok önemli" dediler, kapının önüne koydular
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti

Tüm stadyum aynı sesle inledi! İşte tribünlerde daha ağır basan aday
Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal

Soruyu beğenmeyince çileden çıktı: Sunucuya hakaretler yağdırdı