Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü hizmete açıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun katılımıyla düzenlenen programda, Değer Erzincan Projesi kapsamında protokol imzalandı ve çocukların sporla birlikte değerler eğitimi almasını amaçlayan Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte Valilik himayelerinde yürütülen Değer Erzincan Projesi kapsamında; Erzincan İl Müftülüğü, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol imza töreni ve Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü'nün açılış programına katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Aydoğdu, Değer Erzincan Projesi'nin yalnızca bir spor faaliyeti olmadığını vurgulayarak, "Değer Erzincan Projesi; çocuklarımızın sporla birlikte ahlak, disiplin ve özgüvenle yetişmesini hedefleyen güçlü bir eğitim ve değer hareketidir. Sporu merkeze alırken aileyi de sürecin doğal bir paydaşı haline getiren bu yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

Proje sayesinde Erzincan'ın okul sporlarında elde ettiği başarıların artarak devam ettiğini ve Türkiye birinciliğinin sürdürüldüğünü ifade eden Vali Aydoğdu, "Amatör bir ruhla başlayan Değer Erzincan Projesi, bugün merkezden ilçelere uzanan güçlü bir yapıya dönüşmüştür. Kısa sürede 5 bin öğrencimize ulaşması hedeflenen proje, ailelerimizin aktif desteğiyle daha da güçlenmektedir" diye konuştu.

Vali Aydoğdu, Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü'nün hayata geçirilmesinde emeği bulunan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın'a, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür'e, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'a ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Program, öğrenciler tarafından sergilenen karate gösterisinin izlenmesinin ardından kurdele kesimiyle devam etti. Açılışta Vali Aydoğdu ve protokol üyeleri, Değer Erzincan Müftülük Spor Kulübü'nün Erzincan'a ve gençlere hayırlı olmasını temenni etti. - ERZİNCAN