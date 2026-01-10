Haberler

Erzincan'da Yıldızlar Badminton İl Birinciliği tamamlandı


Erzincan'da gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Badminton İl Birinciliği müsabakaları, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Müsabakalar sonucunda başarılı ekipler, Erzincan'ı bölgesel ve ulusal düzeyde temsil etme hakkı kazandı.

Erzincan'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Badminton İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen müsabakalarda, il genelinden birçok okul ve sporcu ter döktü. Turnuva boyunca sergilenen performanslar, genç sporcuların hem sportif gelişimini hem de fair-play anlayışını ön plana çıkardı.

Müsabakalar sonunda il genelinde başarılı olarak dereceye giren takım ve sporcular belirlendi. Dereceye giren ekipler, Erzincan'ı bölgesel ve ulusal müsabakalarda temsil etme hakkı kazandı.

Organizasyonun, okul sporlarının yaygınlaştırılmasına ve gençlerin spora yönlendirilmesine önemli katkı sunduğu vurgulandı. - ERZİNCAN






