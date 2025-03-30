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Eruh Atatürk Stadyumu'na Yeni Tribün Kazandırıldı

Eruh Atatürk Stadyumu'na Yeni Tribün Kazandırıldı
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Siirt'in Eruh ilçesinde Eruh Atatürk Stadyumu'nun 480 kişilik yeni tribünü hizmete girdi. Yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte stadyumun bakım ve onarım süreci tamamlandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde Eruh Atatürk Stadyumu'nun 480 kişilik yeni tribünü hizmete girdi.

Stadyumda yapılan yenileme çalışmaları çerçevesinde istinat duvarları, yedek kulübeleri ve soyunma odaları tamamlanırken, 480 kişilik yeni tribünün montajıyla birlikte bakım ve onarım süreci tamamlandı. Yeni tribünün, ilçedeki spor faaliyetlerine önemli bir katkı sağlaması ve gençlerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi hedefleniyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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