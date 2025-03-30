Eruh Atatürk Stadyumu'na Yeni Tribün Kazandırıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde Eruh Atatürk Stadyumu'nun 480 kişilik yeni tribünü hizmete girdi.

Stadyumda yapılan yenileme çalışmaları çerçevesinde istinat duvarları, yedek kulübeleri ve soyunma odaları tamamlanırken, 480 kişilik yeni tribünün montajıyla birlikte bakım ve onarım süreci tamamlandı. Yeni tribünün, ilçedeki spor faaliyetlerine önemli bir katkı sağlaması ve gençlerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi hedefleniyor. - SİİRT