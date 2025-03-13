Demirtaş'tan İmralı süreci ile ilgili yeni açıklama: Pazarlık yapılmamıştır

Demirtaş üç konu başlığı sıraladı: Kesinlikle pazarlık yapılmadı
Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
İki milyon Turknet kullanıcısının kişisel verileri çalındı

Ünlü firmaya soğuk duş! İnternet abonelerinin tüm bilgileri çalındı
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinden 'Spor Dostu Üniversite' Etkinliği

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinden 'Spor Dostu Üniversite' Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'nda 'Spor Dostu Üniversite' etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, 400 öğrenci ile çeşitli sportif faaliyetler yapıldı. Ders Koordinatörü Hasan Aksoyak, sporun önemine dikkat çekerek, etkinlikte destek veren herkese teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'nda 'Spor Dostu Üniversite' etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında saat 09.30-11.00 arasında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 400 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde Üniversite ve Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu İdareci Öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak,"Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem ikinci etkinliğimiz olarak Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulunda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler vermek oldu. Bu kapsamda bizleri misafir eden Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bu nasıl yemek servisi? Görüntüyü izleyenler tepki yağdırıyor
img

SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
img

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı

SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor

Doğuştan fanatik! Adını ve soyadını duyan inanamıyor
Bakan Yerlikaya'dan sokak köpekleri açıklaması: Müfettişler 2 ayda bir belediyeleri denetleyecek

Bakanlık harekete geçti! Belediyelerin artık bahanesi kalmayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.