Haberler

Ertuğrul Sağlam: Kocaelispor'un Hedefi Süper Lig ve Başarılar

Ertuğrul Sağlam: Kocaelispor'un Hedefi Süper Lig ve Başarılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, takımın Süper Lig'de kalıcı olmasının önemine vurgu yaptı ve Türk futboluna damga vuracak başarılar için umutlu olduğunu ifade etti.

Kocaelispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde büyük hedeflerle yola çıktığının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Amacımız ve hedefimiz öncelikle Süper Lig'di. Avrupa kupalarına giden, daha sonra da Bursa'da elde ettiğimiz o tarihi başarıyı tekrarlayacak bir organizasyonu gerçekleştirmekti ama yarım kaldı"

Türk futbolunun başarılı teknik direktörlerinden Ertuğrul Sağlam, Kocaeli'de 'Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller' isimli panele katıldı. Panelde Sağlam'ın yanı sıra; Eski milli futbolcular Tümer Metin, Sabri Sarıoğlu ve FİFA Kokart'lı eski hakem Deniz Ateş Bitnel yer aldı. Panelin ardından Sağlam, açıklamalarda bulundu.

"Tecrübelerimizi, bilgilerimizi onlara aktarmaya çalıştık"

Paneli değerlendiren Kocaelispor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Öğrenci kardeşlerime gerçekten hem tecrübeli hem de Türk futboluna damga vurmuş konuklarımızla beraber, onların hayatına, geleceğine ve sporun içinde bulunduğu duruma dair tecrübelerimizi, bilgilerimizi onlara aktarmaya çalıştık. Bir kelime dahi onlara katkı sağlayabildiysek, kendi gelecekleri adına ufak da olsa bir yol gösterebildiysek ne mutlu bize. Bugünün amacı da buydu" dedi.

"Süper Lig'de kalıcı olmak olması lazım"

Süper Lig'de Kocaelispor'a başarılar dileyen Sağlam, "Kocaelispor'a da değinmek istiyorum. Kocaelispor'un yeri Süper Lig. Öncelikle bu seneki hedefin Süper Lig'de kalıcı olmak olması lazım. Daha sonra Kocaelispor geçtiğimiz dönemlerdeki o güzel başarılarını yakalayıp Türk futboluna tekrar damga vuracaktır. Yeterliliklere sahip bir camia. İnşallah bu sezonu kazasız belasız geçer. Sonraki dönemlerde de daha büyük başarılar olacaktır" diye konuştu.

"O tarihi başarıyı tekrarlayacak bir organizasyonu gerçekleştirmekti ama yarım kaldı"

Kocaelispor'daki hikayesinin yarım kalmasına ilişkin yöneltilen soruyu Sağlam şu şekilde cevapladı:

"Amacımız ve hedefimiz öncelikle Süper Lig'di. Avrupa kupalarına giden, daha sonra da Bursa'da elde ettiğimiz o tarihi başarıyı tekrarlayacak bir organizasyonu gerçekleştirmekti ama yarım kaldı. Hayat neler getirir bilemiyoruz. Bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

Türkiye'nin iki komşu ülkedeki görev süresi uzatıldı
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı

Şampiyonlar Ligi tarihlerinde ilk puanlarını kazandılar
title