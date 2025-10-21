Ertuğrul Sağlam: Kocaelispor'un Hedefi Süper Lig ve Başarılar

Kocaelispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde büyük hedeflerle yola çıktığının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Amacımız ve hedefimiz öncelikle Süper Lig'di. Avrupa kupalarına giden, daha sonra da Bursa'da elde ettiğimiz o tarihi başarıyı tekrarlayacak bir organizasyonu gerçekleştirmekti ama yarım kaldı"

Türk futbolunun başarılı teknik direktörlerinden Ertuğrul Sağlam, Kocaeli'de 'Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller' isimli panele katıldı. Panelde Sağlam'ın yanı sıra; Eski milli futbolcular Tümer Metin, Sabri Sarıoğlu ve FİFA Kokart'lı eski hakem Deniz Ateş Bitnel yer aldı. Panelin ardından Sağlam, açıklamalarda bulundu.

"Tecrübelerimizi, bilgilerimizi onlara aktarmaya çalıştık"

Paneli değerlendiren Kocaelispor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Öğrenci kardeşlerime gerçekten hem tecrübeli hem de Türk futboluna damga vurmuş konuklarımızla beraber, onların hayatına, geleceğine ve sporun içinde bulunduğu duruma dair tecrübelerimizi, bilgilerimizi onlara aktarmaya çalıştık. Bir kelime dahi onlara katkı sağlayabildiysek, kendi gelecekleri adına ufak da olsa bir yol gösterebildiysek ne mutlu bize. Bugünün amacı da buydu" dedi.

"Süper Lig'de kalıcı olmak olması lazım"

Süper Lig'de Kocaelispor'a başarılar dileyen Sağlam, "Kocaelispor'a da değinmek istiyorum. Kocaelispor'un yeri Süper Lig. Öncelikle bu seneki hedefin Süper Lig'de kalıcı olmak olması lazım. Daha sonra Kocaelispor geçtiğimiz dönemlerdeki o güzel başarılarını yakalayıp Türk futboluna tekrar damga vuracaktır. Yeterliliklere sahip bir camia. İnşallah bu sezonu kazasız belasız geçer. Sonraki dönemlerde de daha büyük başarılar olacaktır" diye konuştu.

"O tarihi başarıyı tekrarlayacak bir organizasyonu gerçekleştirmekti ama yarım kaldı"

Kocaelispor'daki hikayesinin yarım kalmasına ilişkin yöneltilen soruyu Sağlam şu şekilde cevapladı:

"Amacımız ve hedefimiz öncelikle Süper Lig'di. Avrupa kupalarına giden, daha sonra da Bursa'da elde ettiğimiz o tarihi başarıyı tekrarlayacak bir organizasyonu gerçekleştirmekti ama yarım kaldı. Hayat neler getirir bilemiyoruz. Bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ