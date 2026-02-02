Haberler

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Güncelleme:
Bursaspor ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Türk futbol teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Standard Liege - Anderlecht derbisini tribünden izledi. Ertuğrul Sağlam'ın bu karşılaşmayı yerinden takip etmesi Belçika'da büyük ses getirdi. Karşılaşmanın ardından Anderlecht'in hocasının görevden alınmasıyla birlikte yerine Ertuğrul Sağlam'ın getirileceği belirtildi.

  • Ertuğrul Sağlam, Belçika Pro Lig'in 23. haftasında Standard Liege - Anderlecht derbisini stadyumda izledi.
  • Anderlecht'in teknik direktörü Besnik Hasi, maç sonunda görevden ayrıldı.
  • Ertuğrul Sağlam, Anderlecht'te Besnik Hasi'nin yerine düşünülen isimlerden biri olarak belirtildi.

Bursaspor ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve son olarak Kocaelispor'u çalıştıran Türk futbol teknik direktörü Ertuğrul Sağlam için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BELÇİKA'DA DERBİYİ CANLI TAKİP ETTİ

Belçika Pro Lig'in 23. haftasında oynanan Standard Liege - Anderlecht derbisini stadyumda takip etti. Müsabakadan 2-0 mağlup ayrılan Anderlecht'in teknik direktörü Besnik Hasi ile maç sonunda yollar ayrıldı. Bu gelişme üzerine maçı yerinden takip eden Ertuğrul Sağlam'ın ismi Anderlecht ile anıldı..

ANDERLECH'TE ERTUĞRUL SAĞLAM DÖNEMİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Ertuğrul Sağlam, Anderlecht'te Basnik Hasi'nin yerine düşünülen isimlerden biri. Belçika ekibinin, deneyimli teknik adamı takımın başına getirebileceği belirtildi.

BELÇİKA'DA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Hasi'nin görevden alınmasıyla birlikte Ertuğrul Sağlam'ın derbiyi tribünden izlemesi Belçika basınında geniş yer buldu.

İşte Belçika basınında Ertuğrul Sağlam için yapılan o yorumlar:

Voetbal Primeur: "Türk teknik direktör, Standard ile Anderlecht arasında oynanan karşılaşmada hazır bulundu."

Voetbalkrant: "Anderlecht için dikkat çekici yeni bir teknik direktör mü? Beklenmedik bir isim aniden ortaya çıktı ve dedikodu kazanını alevlendirdi."

Voetbal Belgie: "Hem Vincent Euvrard (Standard Liege teknik direktörü) hem de Besnik Hasi (Anderlecht teknik direktörü) omuzlarında ağır bir yük hissediyorlardı. Görevden alınma söylentileri yüksek sesle dile getiriliyordu. Tesadüf müydü bilinmez, Ertuğrul Sağlam 'El Clasico'ya katıldı"

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
