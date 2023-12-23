Ertuğrul Doğan: "Transferde yanlış hamle şansımız yok"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferde yanlış hamle şansları olmadığını belirterek, ihtiyaçlarının bir kısmını devre arasında diğer kısmını ise sezon sonunda yapmayı planladıklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın ve Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Gedikli, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türk milleti için üzücü bir gün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Ertuğrul Doğan, "6 askerimiz şehit oldu. Vatanımızın başı sağ olsun, ailelerine sabır diliyorum" dedi.

"Ocak ayında Türk futbolu adına yeni gelişmeler olacağını bekliyoruz"

Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Doğan, "Yeni yılda, mevcut yılda oluşan problemlerin ortaya çıkmamasına daha olumlu ve pozitif bir ortamda sezon gelişmesini konuştuk. Belli başlı sorunlarında acil olarak çözülmesi noktasında fikir birliğine vardık. Ocak ayı başında ekonomiyle beraber Türk futbolunda problem olan hakemlerle alakalı konuların bir an önce çözülmesi gerekiyor. İnşallah ocak ayı ile birlikte bunların çözümlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ekonomik anlamda da yönetim kurulumuzun ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok önemli çalışmaları var. Sponsorluklar ve naklen yayın ihalesi konusunda, TFF Yönetim Kurulu önemli çalışmalar yapacaktır. Çok ciddi sıkıntılar var. Naklen yayın gelirleri ve iddia gelirleri ortada. Umarım bunların hepsinin geride kalacağı yeni bir yıl yasacağız" ifadelerini kullandı.

"Verilen sözler yerine gelmediği sürece duruşumuzda değişiklik olmayacak"

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun tepkisinin Trabzonspor ile ilgili olmadığını belirten Doğan, "İstanbulspor başkanın tepkisinin Trabzonspor ile yakından uzaktan alakası yok. Ecmel başkan önemli bir tepki vereceğini Kulüpler Birliği toplantısında belirtmişti. VAR incelemesinden sonra böyle bir karar aldı. Böyle bir kararı ilk olarak bana dönüp, 'Bu kararın sizinle alakası yok. Hakkını helal et' dedi ve aşağıya yöneldi. Bizimle alakalı bir tepkisi olmamıştır. Hakemlere de saha içerisinde tepkisi olmadı. Takımı sahadan çekti. Benim, TFF ve hakemlerle ilgili düşüncelerim değişmedi. Bu görüş sadece bana ait bir görüş değil, diğer kulüp başkanları da aynısını düşünüyor. Trabzonspor başkanı olarak Trabzon şehrinin ve kulübün haklarını her şekilde savunurum. Burada kulübün hakkının yendiğini düşünüyorum ve bu tür açıklamalar yapıyorum. Bana ifade edilen söylemlerde sıkıntı yok uçuyoruz. Operasyonun sonuçlarını görmediğim sürece duruşumda bir değişiklik olmaz. TFF başkanın aldığı aksiyonların sonuçlarını görmemiz lazım. Bunları pozitif olarak görürsek, en büyük destekçileri biz oluruz. Çok uzun zamanları da yok. Bunu da belirttik. Mete Kalkavan konusu var, bize bir söz verilmişti. O sözden bir sapma oldu ve TFF, ocak ayında gerekeni yapacağını belirtti. Yaparlarsa yanlarından oluruz. Olmaz ise açıklamalarımıza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"Transferde yanlış hamle yapma şansımız yok"

Transfer konusunun birçok konuyla bağlantılı olduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan, "Hocamızla yaptığımız görüşmelerde de artık biz transferde tartışılmayacak, tartışma konusu olmayacak oyuncu transferleri gerçekleştirmek istiyoruz. Hocamızın, izleme komitesininim ve sağlık ekibinin onayı sonrası yapacağız. Transfer işi para işi. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar içeresindeyiz. Mali kongrede 100 milyon Euro'ya yakın bir paranın ödendiği ama tüm bunlara rağmen çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledim. Yaşamaya devam ediyoruz. 25 milyon Euro'luk kısım oyuncu kadrosuna ödendi. 75 milyon Euro ise geçmiş borçlara ödendi. Biz bunları yaşamak istemiyoruz. Yanlış bir hamle yapma şansımız yok. Transferde netleşen bir isim var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Trabzonspor'un ekonomik durumunu yürütülebilir hale getirmedikten sonra burada yürüteceğimiz işlerin hiç bir anlamı yok. Oyuncu transferini yaparsın, dünyanın her yerinde oyuncu alıp getirebiliriz. Alıp, getirdiğini oyuncunun parasını ödemen lazım. Takım içerisinde bunların tartışılmaması gerekiyor. Yanlışlar yapacak gücümüz yok. İhtiyaçlarımızın ve eksiklerimizin de farkındayız. Bu eksiklerimizin bir kısmını bu ara dönemde değer kısmını ise sezon sonu yapmayı planlıyoruz. Ama önceliğimiz eldeki oyuncuların parasını ödemek. Sıfır gelir, 50 milyon Euro maliyet. Bunu döndürmek çok zor. Bankalara ödemeler başladı. Vergi ödemelerde başladı. Bir taraftan da takım maliyetini karşılayacaksın. Kolay değil" açıklamasında bulundu.

"Nwakaeme konusu teknik bir konu"

Başkan Doğan, Nijeryalı futbolcu Nwakaeme konusunun teknik bir konu olduğunu ifade ederek, "Nwakaeme ile hocamız görüştü. Nevzat Aydın kardeşimizle bir görüşme yaptık. Teknik ekipten böyle bir onay gelmedi. Sağlık kurulu ve mali durumunu inceledikten sonra bir karar vereceğiz. Trabzonspor'a verdiği katkı ortadır. Sorun yaşamadığımız bir oyuncu" dedi.

"Bakasetas ile sezon sonu görüşeceğiz"

Yunan futbolcu Bakasetas'a iki teklif yaptıklarını açıklayan Ertuğrul Doğan, "Bakasetas'a iki teklif yaptık, kabul etmedi. Bakasetas bize faydası olan bir oyuncu, duruş gösteren bir oyuncu. Şampiyonluğa oynayan bir takımda oynamak istiyor. Trabzon'da yaşamayı seven birisi. Belki de kafasında başka bir yerde yaşamak var. Yıl sonunda tekrar konuşacağız" şeklinde konuştu.

"Oyuncalarımıza teklif yok"

Doğan, şu an itibarıyla herhangi bir oyuncularına transfer teklifi gelmedikleri aktaran Doğan, "Onauchu'yu bonservisiyle kadroya katmamız mümkün değil. Ancak kiralama ile olabilir. Pepe için de benzer şeyler geçerli. Bu tip oyuncuların takım içinde olmasını isteriz. Pepe üst düzey bir örnek oldu. Onauchu2da rakamlar ortada. İşimiz zor ama böyle bir takım oluşturmak takımı zirvede tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Zirveye oynayacak bir takım kurmak zorundayız"

Başkan Doğan, bütün zorluklara rağmen önümüzdeki yıl zirveye oynayacak bir takım kurmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Taraftarlarımızın ve camiamızın hak ettiği gibi önümüzdeki yıl zirvede yarışacak bir takım oluşturmak zorundayım. Sahada başarılı olmadığın sürece ne yaparsa yap bir faydası yok. Hayatın gerçekleri. Taraftarımızı mutlu edecek bir takım kurmak zorundayız. Bunları yaparken de maliyetler önemli, kontenjanı da açmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Ulaşabileceğimiz hedeflere ulaşmak istiyoruz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un hedefinin her zaman zirve yürüyüşü olduğunu belirterek, "Zirve içeresinde olmak istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Süper Kupa'yı almak istiyoruz. Trabzonspor'da hedef bitmez. En iyi noktaya gelmeye çalışacağız. Bunları yaparken bazı gerçekleri bilmemiz gerekiyor. Buna göre hareket eden kulüpler yakın zamanda olmasa bile kısa zamanda başarılı olacaktır "dedi.

"Bunun karşısında oluruz"

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeme getirdiği Süper Kupa finaliyle ilgili olarak ise Ertuğrul Doğan, "Herhalde bizimle oynayacaklar. Biz böyle bir şeyin karşısında oluruz tabi" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra rahat uyudum"

Doğan, sıkıntılar yaşadıklarını söyleyerek, "Fenerbahçe maçını kazandık, 6 ay sonra rahat bir uyku uyudum. Sıkıntılar yaşıyorum ama bunları bilerek geldim. Taraftarlarımız haklı iyi oyun ve iyi takım görmek istiyorlar. Transfer yapmak zor iş değil en kolay iş. Önemli olan doğru oyuncuyu getirmek. Maaş ödeyemediğiniz yerde pahalı transfer yaptığınız zaman işin içinden çıkılamıyor. Önce mevcut oyuncuların parasını ödememiz lazım. Her günümüz dosya açmak ve kapamak için uğraşıyoruz. Önemli sponsorluklar kattık ama kasaya soktuğumuz rakamların yüzde 10'nunu harcadık. Kredi kullanmadım. 'Bu parayı ben buldum rahat rahat başkanlık yapayım' derdim. Bulduğum paraya harcadım derdim. Bugüne kadar bulunmayan para harcandığı için kulüp bu hale geldi. Trabzon şehri zirvede olmayı yarışmayı hak ediyor" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON