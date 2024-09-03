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Ertem Şener ve Ahmet Çakar canlı yayında birbirine girdi: Namusun, şerefin varsa anlat

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Beyaz TV'deki 'Derin Futbol' programında sunucu Ertem Şener ve yorumcu Ahmet Çakar arasında kavga çıktı. Ahmet Çakar'ın, "Ertem dedi ki 'Program öncesi farklı konuşuyorsun, programda farklı konuşuyorsun.' Ben senin program öncesi ne konuştuğunu anlatayım mı?" demesi üzerine Ertem Şener "Anlat hocam! Namusun, şerefin varsa anlat!" dedi. Ahmet Çakar ise "Program biter" karşılığını verdi.

Beyaz Tv'deki "Derin Futbol" programında sunucu Ertem Şener ile yorumcu Ahmet Çakar birbirine girdi.

"NAMUSUN, ŞEREFİN VARSA ANLAT"

Ahmet Çakar'ın, "Ertem dedi ki 'Program öncesi farklı konuşuyorsun, programda farklı konuşuyorsun.' Ben senin program öncesi ne konuştuğunu anlatayım mı?" demesi üzerine Ertem Şener "Anlat hocam! Namusun, şerefin varsa anlat!" dedi. Ahmet Çakar ise "Program biter" yanıtını verdi.

Oldukça öfkelenen Ertem Şener, devamında, "Hocam sen beni başka sunucularla karıştırma. Ben senin enseye tokat vurduğun adamlardan değilim. Yalandan oluyor öyle şeyler" dedi. Ahmet Çakar ise "Vurdum ya dün akşam" şeklinde yanıt verdi. Kimsenin sakinleştiremediği Ertem Şener, "Vurdun da bir daha denesene. Nasıl konuşuyorsun? Ben efendilik yaptıkça sen beni başka sunucular zannettin" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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