Haberler

Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunarak Galatasaray'a göndermede bulundu. Galatasaray'ın oynadığı maçlara değinen Torunoğulları, Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekirse gerekeni yaparız'' dedi.

  • Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyledi.
  • Ertan Torunoğulları, VAR odasına gözlemci için başvurduklarını, ancak Beşiktaş'ın başvurmadığını belirtti.
  • Ertan Torunoğulları, kavga gerekiyorsa gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, Süper Lig'de 1-0 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''KAVGA GEREKİYORSA GEREKENİ YAPARIZ''

Alınan galibiyeti değerlendiren Ertan Torunoğulları, şampiyonluk yarışı hakkında da konuşarak, "Bize inanan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Centilmence bir maç oldu. Daha önce maçı koparabilirdik ama futbol bu. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Rakip takım, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için her şeyi yapıyor. Taraftarlarımız rahat olsun. Biz her maçlarını takip edeceğiz! Biz sahada olmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz! Türk futbolunu germek istemiyoruz ama hakemler etkileniyor! Takipçisi olacağız! Kavga etmek istemiyoruz ama kavga gerekiyorsa, biz de gerekeni yaparız!" dedi.

''BEŞİKTAŞ BAŞVURMADI''

Sözlerine devam eden Ertan Torunoğulları "VAR odasına gözlemci için başvurduk ama Beşiktaş neden bilemiyorum, onlar başvurmadı. Penaltıyı izlemedim, onun yorumunu akşam yorumcular yapar." ifadelerini kullandı.

''TAM ISINMAMIŞ OLABİLİR''

Transfer dönemi sonrası kendisine gelen tepkiler üzerine konuşan Torunoğulları, "Fenerbahçe kimi alsa kötü, rakip takımlar alınca iyi oluyor. Bizim bugün 4-5 net pozisyonumuz vardı. Cherif normalde o pozisyonları atardı. Sonradan girdiği için tam ısınmamış olabilir." yorumunu yaptı.

''FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK''

Ayreıca şampiyonluk sorusuna yanıt veren Ertan Torunoğulları "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Fenerbahçe şampiyon olacak." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışına 90+10'daki golle tutundu
İran'dan 'ABD kendi askerlerini bombaladı' iddiası

"Kendi askerlerini bombaladılar" ABD'nin yanıtı kafaları karıştıracak
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Adamlarda utanma yok. 8 dk. uzatma ve +11 de uydurma penaltı.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

uzatmalarda oyun durmadımı @mcik

yanıt5
yanıt18
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Uefa başkanı bile söyledi. Taraftar sayısı az olan kulüplerin yukarı çıkması yayın gelirlerini düşürüyor. O yüzden taraftar sayısına göre şekiller değişiyor. Kızışma arttıkça yayın geliri artıyor. Bu nedenle fenerin kazanması gerekiyordu. Fenerli savunma oyuncusunun top eline geldi. Bu top Anadolu kulübü ile oynayan Galatasaray lı savunma oyuncusunun eline gelirse çarpma, Anadolu külübünün savunma oyuncusunun eline geldiğinde elle oynamadan penaltı olur. Bu yüzden adil bir hakem olması demek

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Adil bir hakem ligin şampiyon olacak takımının daha az bütçe ile daha az yayın geliri katkısı sağlayacağının göstergesidir. Adil olmadığında ise fanatizm ve radikal gruplar daha çok yükselir ve rekabeti tetiklediklerini düşünürler. Bunlar birer komple teorisi olsa da dünya da bile benzer olan yapı Türkiye de neden adil olsun ki. Bugün Beşiktaş Fenerbahçe’nin puanına sahip olsaydı muhtemelen pozitif ayrımcılık Beşiktaş a yapılacaktı. Bu yüzden bunların yaşandığı kanaatindeyim…

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Sürekli tehdit ediyor ama... Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı
Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Görevden alınan generalden Trump'ı küplere bindirecek veda mesajı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu