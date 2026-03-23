Ertan Torunoğulları transfer ateşini yaktı! İşte tribünde izediği isim

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Hollanda Eredivisie'de oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen karşılaşmasını tribünden izledi. Torunoğulları'nın takip ettiği oyuncunun Başar Önal olduğu öne sürüldü.

  • Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Hollanda'da NEC Nijmegen - Heerenveen maçını tribünden izledi.
  • Ertan Torunoğulları, maçta NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal'ı izlemek için tribündeydi.
  • Başar Önal, bu sezon 29 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Sarı-lacivertli yönetimin kritik bir maçı yerinde takip etmesi dikkat çekti.

HOLLANDA'DA TAKİPTE

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Hollanda Eredivisie'de oynanan NEC Nijmegen - Heerenveen karşılaşmasını tribünden izledi. Bu ziyaret, transfer çalışmaları kapsamında değerlendirildi.

HEDEF BAŞAR ÖNAL

Karşılaşmada NEC Nijmegen forması giyen Ahmetcan Kaplan ve Başar Önal ilk 11'de sahaya çıkarken, Torunoğulları'nın özellikle Başar Önal'ı izlemek için tribünde olduğu ortaya çıktı. Heerenveen'de forma giyen Eser Gürbüz ise süre almadı.

GENÇ YILDIZ PARLIYOR

21 yaşındaki Başar Önal, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sol kanat ve forvet hattında görev yapan genç oyuncu, 29 maçta 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

DERBİ ÖNCESİ YOĞUN MESAİ

Fenerbahçe, Gaziantep FK galibiyetiyle milli araya girerken, dönüşte Beşiktaş derbisine hazırlanıyor. Yönetim ise bir yandan kritik maçın planlarını yaparken diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

