Ersu Şaşma, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Altıncı Oldu

Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada 6. oldu.

Milli atlet Ersu Şaşma, Çin'in Nanjing şehrinde yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktı. Sırıkla atlama finalinde mücadele eden milli sporcu, 5.80'lik derecesiyle dünya altıncısı olarak şampiyonayı tamamladı. - İSTANBUL