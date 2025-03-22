Ersu Şaşma, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Altıncı Oldu
Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, Nanjing'de düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada 5.80 m ile dünya altıncısı oldu.
Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada 6. oldu.
Milli atlet Ersu Şaşma, Çin'in Nanjing şehrinde yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıktı. Sırıkla atlama finalinde mücadele eden milli sporcu, 5.80'lik derecesiyle dünya altıncısı olarak şampiyonayı tamamladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor