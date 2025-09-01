Ersin Düzen'den bomba iddia! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya nasıl veda ettiği ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Jose Mourinho'nun ayrılık süreci gündem oldu. Ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Mourinho'nun ayrılık kararını odasındaki bir zarftan öğrendiğini iddia etti. Düzen'e göre; Mourinho, Samandıra'daki odasına gittiğinde masasında bir zarf buldu ve zarfı açtığında 'işinize son verilmiştir' yazısını gördü.
"MASASINDA BİR ZARF GÖRÜYOR..."
NOW Spor Youtube kanalında konuşan ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho'nun ayrılık kararını odasındaki bir zarftan öğrendiğini öne sürdü. Düzen, "Siz nasıl veda edildiğini biliyor musunuz Mourinho'ya? Samandıra'daki odasına gidiyor. Masasında bir zarf görüyor...Zarfı açıyor ve işinize son verilmiştir yazısını görüyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya bir kağıt parçasıyla veda etmiş" ifadelerini kullandı.
KARİYERİNDEKİ EN KISA DÖNEMİ FENERBAHÇE OLDU
jose Mourinho'nun kariyerinde en kısa dönem çalıştığı takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe: 62 maç Tottenham: 86 maç Porto: 100 maç Inter: 108 maç Roma: 113 maç Manchester United: 151 maç Real Madrid: 178 maç Chelsea: 328 maç
FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.