Ersin Destanoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! İçindeki burukluğu dile getirdi
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, geçmiş yıllarda yaşadıkları şampiyonluk sonrası ortaya atılan "Ersin'e rağmen şampiyon olundu" algısının kendisini derinden yaraladığını açıkladı.

Uzun yıllardır Süper Lig devi Beşiktaş'ın kalesini koruyan 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Ersin Destanoğlu, geçmişe dair çok çarpıcı bir itirafta bulundu.

"BU SÖZ HEP İÇİMDE KALMIŞTIR"

Ersin Destanoğlu, Süper Lig şampiyonluk yaşamalarının ardından bir gün sonra sosyal medyada ortaya atılan "Ersin'e rağmen şampiyon olundu" algısına tepki gösterdi. Şampiyonluk sonrası kendisi için oluşturulan algının kendisini derinden etkilediğini belirten Ersin, "Bu hep içimde kalmıştır, bugün söyleme ihtiyacı duydum.'' dedi.

"'RAĞMEN' KELİMESİ ÇOK AĞIR"

Sözlerine devam eden Ersin Destanoğlu, "Bir sezonda 37 maç oynamış bir kaleciye rağmen bir takım şampiyon olamaz. 'Rağmen' kelimesi çok ağır. Şampiyon uyanmışım, ertesi gün bir yöneticimizin beni Twitter'da paylaşmak zorunda kaldığını görüyorum. Bu kimsenin yaşamak isteyeceği bir durum değil. ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ALGIYLA UYANMAK BENİ ÇOK DÜŞÜNDÜRDÜ"

Pandemi döneminde sürekli testlere girdiklerini, maç temposunun ve belirsizliğin ciddi bir stres yarattığını açıklayan Ersin, "Her gün test, üç günde bir maç… 37 maç oynamışım, İzmir'de şampiyon olmuşuz. Buna rağmen böyle bir algıyla uyanmak beni çok düşündürdü.'' sözlerini sarf etti.

