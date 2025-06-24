Ersel Aslıyüksek Muşspor ile Sözleşme İmzaladı

Ersel Aslıyüksek Muşspor ile Sözleşme İmzaladı
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Kastamonuspor'da geçirdiği sezonun ardından 18 gol atan tecrübeli forvet Ersel Aslıyüksek, TFF 2. Lig ekibi Muşspor ile sözleşme imzaladı ve yeni sezonda sarı-beyazlı formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezon Kastamonuspor formasıyla 18 gol atan tecrübeli forvet Ersel Aslıyüksek, Muşspor ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig temsilcisi Muşspor, hücum hattını güçlendirdi. Sarı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor formasıyla 18 gole imza atan tecrübeli forvet Ersel Aslıyüksek ile anlaşma sağladı. Başkent Ankara'da düzenlenen imza töreninde resmi sözleşmeye imza atan Aslıyüksek, yeni sezonda Muşspor forması giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Kastamonuspor formasıyla 18 gole imza atan tecrübeli forvet oyuncusu Ersel Aslıyüksek ile sözleşme imzalamıştır. Yeni sezonda sarı beyaz formamızla göstereceği mücadelede kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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