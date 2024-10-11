Ersan Ercan, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu, bugün Ankara'da yapıldı. Mevcut başkan Ersan Ercan ve Deniz Yücesan'ın yarıştığı genel kurula 200 delegenin 180'ini katıldı. Mevcut başkan Ersan Ercan, 135 oy alarak 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. Yönetim ve Mali raporların ibra edildiği Türkiye Bilardo Federasyonu başkanlık seçiminde 2 oy geçersiz sayılırken, diğer aday Deniz Yücesan ise 43 oyda kaldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu başkanlığına seçilen Ersan Ercan'ın yönetiminde Ece İmge Yılmaz, Yağmur Arslan, Muhammed Leysi, Halim Doruk, Cumabey Germi, Yasin Dandan, Turgay Civelek, Murat Tüzül, İhsan Delibaş, ve Miray Koraltürk yer aldı.