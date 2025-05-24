Errick McCollum, Fenerbahçe Beko'yu EuroLeague Finali'ne Taşıdı

Errick McCollum, Fenerbahçe Beko'yu EuroLeague Finali'ne Taşıdı
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Karşıyaka'dan ayrılan yıldız guard Errick McCollum, 7 yıl aradan sonra EuroLeague'de finale taşıdığı Fenerbahçe Beko ile dikkat çekti. Takımına önemli katkılar sağlayan McCollum, kardeşi CJ McCollum'un da desteğiyle yıldızlaştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

BASKETBOLDA bu sezon kurduğu kadro kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle ocak ayında dağılınca son anda kümede kalmayı başaran Karşıyaka'dan ayrılan yıldız guard Errick McCollum transfer olduğu Fenerbahçe Beko'yu 7 yıl sonra EuroLeague'de finale taşıdı. Karşıyaka'da 2.5 yıl forma giydikten sonra kulüpteki maaş krizleri yüzünden 6 takım arkadaşıyla birlikte ayrılan McCollum, 37 yaşında Avrupa'nın potada en güçlü takımlarından Fenerbahçe'ye transfer olarak herkesi şaşırttı. Daha önce 2016'da Galatasaray formasıyla Eurocup'ı kazanırken MVP seçilen McCollum, yıllar sonra ilerlemiş yaşında Avrupa'nın 1 numaralı kupasına damga vurdu.

Fenerbahçe, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Final Four'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 yenerek EuroLeague'de 7 yıl sonra finale yükseldi. McCollum takımına 13 sayı, 3 ribaund, 2 top çalmayla katkı verirken özellikle rakibin farkı erittiği anlarda kritik üçlük isabetleriyle takımına hayat verdi. McCollum'a NBA'de New Orleans'ta forma giyen kardeşi CJ McCollum da üzerine Fenerbahçe forması giyerek saha kenarından destek oldu. EuroLeague'in resmi sosyal medya hesapları da tecrübeli basketbolcunun performansını övdü. Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Monaco'yla EuroLeague şampiyonluğu için rakip olacak. Daha önce yine 2015'te Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Bobby Dixon da sarı-lacivertlilerde EuroLeague'de 3 kez final oynayıp 2017'de şampiyon olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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